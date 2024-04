A poco de haber blanqueado su historia de amor con Elías Piccirillo (tras separarse de Martín Insaurralde, con quien tiene a su pequeña, Chloe), Jésica Cirio rompió el silencio y habló de todo en una nota que dio a A la tarde.

Así fue el ida y vuelta entre la cronista y la modelo en el programa que conduce Karina Mazzocco por América:

Cronista: -¿Cómo estás hoy en día?

Jésica: -Bien, súper bien.

C: – ¿Hubo propuesta de casamiento de parte de Elías?

J: -Hubo propuesta el día de mi cumpleaños.

C: -¿Cómo está el divorcio con Martín? ¿Pudieron llegar a un acuerdo?

J: -No, no, está todo bien, está todo bien.

C: -¿Tenés relación con Martín o con sus hijos?

J: -No, no tengo ningún tipo de relación, nada. No tengo ningún tipo de relación, nada.

C: -¿Estás en buenos términos?

J: -Sí, obvio, por supuesto.

C: -¿La ve a la nena?

J: -Sí, está todo perfecto.

YANINA LATORRE REVELÓ CÓMO SERÁ A BODA DE JÉSICA CIRIO Y ELÍAS PICCIRILLO

Yanina Latorre habló en LAM de la relación de Jésica Cirio con Elías Piccirillo luego de que la modelo lo presentara públicamente en el día de su cumpleaños.

“Su cumpleaños fue el lunes y lo festejó el domingo. Estaba Lizy Tagliani y amigas de ella, fue una fiesta chica. Le pregunté si se casaba, me dijo que hay una promesa, no sé si él le habrá dado algún anillo”, comenzó contando la panelista sobre la conductora.

“Me dijo que en el caso de que se casen todavía no hay fecha, que va a ser algo chico e íntimo”.

“Me dijo que en el caso de que se casen todavía no hay fecha, que va a ser algo chico e íntimo”, agregó. Y cerró: “Con él está hace un poco menos de un año. Ellos están viviendo juntos en Nordelta, están muy bien. Él es separado, tiene hijos, el vínculo es muy lindo”.