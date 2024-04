River se juega parte de la clasificación este domingo ante Rosario Central; sin embargo, antes tendrá tiempo para agasajar a uno de sus últimos ídolos: Jonatan Maidana.

El defensor central se retiró en diciembre del 2023 en el Millonario, ya que se lo relacionaba con Los Andes para un segundo ciclo pero finalmente no se concretó.

La institución de Nuñez reconocerá a Maidana con una plaqueta en homenaje a los 16 títulos que ganó a lo largo de sus 13 años.

La palabra de Jony: “Terminé gracias a Dios bien, sintiéndome importante más allá de que jugaba poco. Mis compañeros me hacían sentir importante dentro del plantel. Cada logro que tenían, me hacían saber que era parte también así que me saco el sombrero con ellos”.

La despedida de una leyenda riverplatense ⚔️👏 Jonatan Maidana le puso punto final a una carrera llena de gloria con nuestros colores y esta noche lo despedimos en casa 🏟️🤍❤️🤍 pic.twitter.com/31RWeG1xiM — River Plate (@RiverPlate) April 7, 2024

Sobre su regreso desde Toluca y su nuevo rol en el plantel: “Desde que volví de México y el club me abrió las puertas, sabía que iba a terminar vistiendo esta camiseta por última vez de manera profesional. Se dio así, todo bastante natural. No me arrepiento de nada. Siempre voy a desear lo mejorar, tirando buenas vibras y buena energía para que el club siga creciendo. Más que contento por haberme retirado de manera profesional con esta camiseta”.