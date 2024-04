Karim Benzema vuelve a dar la nota y mantiene en vilo la tensa relación con Marcelo Gallardo, entrenador del Al Ittihad. Esta vez, las declaraciones post partido fueron la vía de comunicación que utilizó el delantero para demostrar su disconformidad con el funcionamiento del equipo que, además de apuntar contra sus compañeros, tiene como conductor al argentino, a quien dio a entender como uno de los responsables.

“No puedo ganar partidos solo”, sentenció el francés luego del empate vs Al Taawon. Esto no solo lo volvió el protagonista de un encuentro sin demasiado fútbol, sino que resaltó la falta de compañía que siente en el campo. “No soy el mismo del Real Madrid, no son los mismos partidos, no son los mismos jugadores”, dictaminó sin límites.

“No soy el mismo del Real Madrid. No es el mismo club, no son los mismos jugadores.

Necesito ayuda en el campo, no puedo ganar solo” ¿Qué piensan de las declaraciones de Karim Benzema? 😳🤔 pic.twitter.com/1J8YWXrQZj — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 6, 2024

El proyecto saudí de Marcelo Gallardo no está teniendo la mejor racha y, sobre todo, luego de la controversia fundada entre él y el delantero de 36 años desde el inicio de la pre temporada, cuando el jugador fue “castigado” por no asistir a los entrenamientos.

Ahora, el equipo se encuentra cuarto en la tabla de posiciones de la Primera División de Arabia, pero no acumula los mejores números: de 27 partidos tan solo ganó 14 y suma 47 puntos en total, con una gran diferencia con Al Hilal, puntero del torneo con 77 unidades. Esta diferencia refleja el momento de impaciencia e incomodidad que continúa tirando de las cuerdas a Gallardo y a una de las máximas figuras.