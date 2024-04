Si bien Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio se convirtieron en una de las parejitas de Gran Hermano 2023, su relación todo tipo de especulaciones sobre si su vínculo es sincero o si se trata de una estrategia de juego.

Y en medio de este interrogante, fue la propia participante quien le confió a su aliado, Emmanuel Vich, que acudió a las cartas para saber cómo encarar este vínculo.

“Las cartas me dijeron ‘usalo hasta donde lo tengas que usar’. Es como ‘Furia, no seas tonta’”, le confesó la joven a su compañero, quien le había advertido que varios jugadores quieren que este romance crezca para desestabilizarla.

Por su parte, Juliana se había sincerado con Mauro sobre cómo se siente con él dentro del reality de Telefe, tal como se lo comentó a Emma: “Le dije ‘si querés tener sexo, es sexo y ya. Y si no, no tengamos nada y dejate de hinchar las bolas porque a mí sí me afecta dentro de mi juego lo que hacés”, lanzó, tajante.

FUERTE CAMPAÑA DE FURIA PARA QUE CATALINA GOROSTIDI QUEDE ELIMINADA DE GRAN HERMANO 2023

Luego de que se viviera una gala de nominación a pura tensión en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione comenzó a hacer su propia campaña para sacar a quien fue su gran amiga, Catalina Gorostidi, a pocos días de conocerse quién será el nuevo eliminado del reality de Telefe.

Así se pudo ver en el resumen que publicaron en la cuenta de Instagram @granhermanoar, donde la participante no dudó en compartir sus sensaciones: “Ya sabemos a quién elegir. Envía la palabra ‘Catalina’ al 9009″, comenzó diciendo la jugadora.

“Furiosos, ataquen. Basta. Basta del complot y estrategia porque no sirve. Manzana (Federico Farías) está re cag… Puso una cara, pobre. ¿Pobre? ¡Pobre traicionero!”, agregó, en una conversación con su nuevo aliado, Emma Vich.

“Bueno, ya me voy preparando porque toda la gente que voy sacando, la tengo que meter en algún lado. Por favor, gente. Envía la palabra ‘Catalina’ al 9009, por favor. ¡No paren de votar! ¡No paren de votar!”, cerró Furia, con un claro mensaje para sus fanáticos.