Muy cuestionado la semana en lo referente a su rol de conductor de Gran Hermano 2023, en una edición que sobrepasa en violencia verbal a las anteriores, Santiago del Moro tuvo que salir a pararle el carro al “Chino” Martín Ku en plena gala doble de eliminación.

Tras reunir a los participantes, estos comenzaron a halagar la campera que lució el conductor, que dijo que “combina con el Golden ticket” con el que los tiene intrigados hace una semana. “¿Podrá ser hoy?”, les dijo, Del Moro, pero no logró engañar al “Chino”.

“Si dice que es hoy es porque no va a ser hoy”, razonó el participante, acostumbrado a los “teje y maneje” de la producción del reality, y eso disgustó a Del Moro. “Mirá Chino que yo, de bol…, tengo la cara nada más. Soy re picante”, se jactó ante Martín.

Sin embargo, Del Moro cayó en la cuenta de lo que había dicho, y se corrigió. “Está bien que podría decir que es hoy, o mañana, o en una semana o en un mes”, señaló, de manera cordial, mientras el participante lo calificaba de “el más capo” para volver a ganarse su confianza.

Leé más:

Del Moro respondió las críticas y minimizó la pelea de Cata y Emma en Gran Hermano: “No van a dar mensajes”

FULMINARON A SANTIAGO DEL MORO COMO CONDUCTOR DE GRAN HERMANO: “HACE LAS MISMAS ESTUPIDECES DE HACE 30 AÑOS”

El incremento de la violencia en la casa de Gran Hermano en los últimos días, en los que Furia y Emmanuel se trabaron en cuanta discusión a gritos pudieron, hicieron sonar las alarmas en varios ciclos de espectáculos que cuestionaron la figura de Santiago del Moro como conductor.

En Entrometidos, Carlos Monti y su panel cuestionaron este aspecto del reality, y la decisión de llevar todo el extremo debido a que “tienen todo vendido” hasta junio. “Sigue siendo el programa más visto de la televisión argentina por lejos, pero me parece que todo tiene un límite”, advirtió el conductor.

“Acá el límite, si me permitís, y teniendo en cuenta la injerencia que tiene dentro del canal, y que no solo es la cara institucional del canal (…) es Santiago del Moro”, observó Guillermo Pardini, que hizo un pormenorizado recorrido sobre la falta de crítica abierta a la violencia que moviliza el programa, día a día.

“Hizo un video porque los pibes fumaban mucho, pero después no le importó si sabían o no sabían qué era el 24 de marzo, que se insulten, que digan barbaridades, que marginen. O sea, no importa nada que se pongan violentos. Del Moro es la familia Ingalls. ‘No pasa nada. Dale, vamos para adelante’”, agregó el panelista.

“Acá el que tiene que tomar las riendas y decir ‘Señores, yo estoy poniendo la jeta en este programa. Yo soy el que pone la cara, el que queda pegado con este material. Si Telefe no quiere hacer nada, lo voy a decir yo al aire’. Pero no, él está plácido. Viva la pepa, no pasa nada”, señaló Pardini.

“En lo único que se mete es para decir que no le falten el respeto al otro”, acotó una de sus compañeras. “Lo que está haciendo hoy Santiago del Moro es lo mismo que hacía en Much Music, donde hacían verduguear a los pibes y eso. O sea, está retrocediendo 30 años en su carrera para hacer la estupidez que hacía en ese canal de cable”, cerró, furioso, Pardini, en referencia a Countdown.

Leé más:

Santiago del Moro reveló quién entrará a la casa de Gran Hermano y cuánto tiempo se quedará