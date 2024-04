Flor Vigna volvió a salir a bailar con sus amigos a pocas semanas de haber blanqueado públicamente su separación de Luciano Castro. La artista, que se quiebra cuando habla de su ruptura con el actor, sorprendió a mostrarse coqueteando en una fiesta con Tiago PZK.

El periodista Gustavo Méndez subió el video y Juariu hizo eco de las imágenes que muestran a Flor, luciendo un outfit muy sensual, bailando a pocos centímetros del artista, mientras le habla al oído y sonríe adelante de todos en la Bresh. Rápidamente, las imágenes se viralizaron en la red.

Esto se dio luego de que Fernanda Iglesias contara en LAM que Luciano fue a la casa de Flor a buscar sus cosas. La panelista contó que lloraron mucho, no hubo besos pero sí abrazos y que él querría reconciliarse a diferencia de ella, que habría tomado la decisión de separarse definitivamente. ¿Dio vuelta la página?

FLOR SE TATUÓ TRAS HABERSE SEPARADO DE LUCIANO

En el cierre de la semana de LAM, Fernanda Iglesias reveló detalles de la conversación que mantuvo Flor Vigna tras confesar que volvió a estar cara a cara con Luciano Castro, a dos meses de haber puesto punto final a su noviazgo.

La angelita sorprendió al dar a conocer la radical decisión que tomó Flor después de todas las emociones que vivió al ver otra vez al actor: “Flor se tatuó toda la panza. Se puso como varias cosas. Me dijo que tuvo como un año muy intenso, entonces se hizo figuras alegóricas a lo que vivió. Cuando me dijo que se tatuó toda la panza, me puso el emoji de la carita agarrándose la cara”.

Por otro lado, la periodista reconoció que la visita de Luciano a Vigna (que se llevó a cabo el pasado miércoles) tuvo un objetivo puntual: “Fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. Fue un momento terrible. Hablé con Flor hoy y me dijo ‘lloramos mucho. Yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Parece que él quiere volver. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo”, expresó. Y cerró: “Me aclaró que se abrazaron llorando, pero que no se besaron ni nada”.