Juliana “Furia” Scaglione, una de las jugadoras más astutas de Gran Hermano 2023, no vio venir una jugada de la producción del reality y quedó totalmente desconcertada cuando Santiago del Moro anunció que la eliminación se terminará de concretar el lunes 8 de abril.

El domingo, Del Moro fue sacando de placa uno a uno a los nominados hasta que llegó el momento de confirmar el mano a mano final, en el que quedaron Furia y Catalina Gorostidi.

Lo que no esperó ninguna de ellas fue que la eliminación se llevaría adelante el día siguiente y la reacción de Furia fue de gran confusión.

FURIA, POR PRIMERA VEZ DESCONCERTADA EN GRAN HERMANO 2023

Santiago del Moro: -Quien sigue en la casa es Federico.

Manzana: -Gracias Santi. Gracias a la gente por el apoyo incondicional…

Del Moro: -Fede, seguís en el juego. Catalina, Juliana, esto se define mañana…

Furia: -¡¿Cómo?!

Desconectado de la casa, el conductor de GH le respondió a Furia en el vivo de la Gala de eliminación: “Será mañana porque son millones y millones de votos”.

Desconcertada con lo ocurrido, Juliana miró a una cámara y le habló a su fandom: “Mañana a ir con todo”.

Poniéndole humor a la situación, la participante hizo alusión al tremendo look que había escogido por si le tocaba dejar la casa: “No tengo otro vestido mejor que este. Así que no sé qué me voy a poner”.

En la misma sintonía que Furia, Bautista le preguntó: “¿Por qué habrán hecho eso?”. Y Furia le contestó: “Porque es lo mejor. Había mucha gente que estaba nerviosa. Mejor, así disfrutan a las personas antes de que se vayan”.

Acto seguido, Furia discutió con Bautista y Nicolás, dos de los integrantes de Los Bro, y los trató de falso.