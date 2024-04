El próximo miércoles, desde las 19:00 horas, Defensa y Justicia recibirá en Florencio Varela a Always Ready de Bolivia por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El Halcón viene de vencer por 1-0 a Deportivo César Vallejo de Perú como visitante en el debut, pero ahora ocurrió un hecho bastante polémico en la previa del segundo duelo.

Es que Robson Matheus, futbolista del equipo boliviano que enfrentará al de Julio Vaccari este miércoles, denunció haber recibido una oferta de soborno antes de enfrentar al elenco de Varela.

“Me pasó algo malo ayer. Recibí una llamada, primero ofreciéndome cinco mil dólares para que me saque amarilla en el partido con Defensa y Justicia”, comenzó contando el brasileño.

Y luego siguió relatando: “Le dije que no, que no va con mi carácter eso, yo que recién estoy comenzando en el fútbol. Cuando lo rechacé me ofreció 10 mil dólares y volví a decir que no y que yo juego al fútbol porque lo amo, no por dinero. No importa el monto de dinero que me ofrezca. No va en mi carácter ni en mi persona”.

Por último, terminó aclarando que “era un número paraguayo”, y que luego se lo contó a la dirgencia de su club y ellos lo están “respaldando” en esta situación.