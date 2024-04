En medio de los constantes rumores de crisis que enfrentan Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, Marixa Balli recordó cómo fue su romance con el conductor y fue contundente al revelar si volvería a tener una relación con él.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre reveló en Almorzando con Juana (el programa que conduce Juana Viale por eltrece, pero que fue reemplazada por Mirtha Legrand) aseguró que Tinelli y Milett le pusieron punto final a su historia de amor: “Con vos va a devolver, estoy segura”, lanzó la angelita a su compañera.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, Marixa -que definió como “muy linda” la época en la que salía con el presentador- fue contundente con su postura: “No, no, no. No está en mí volver con él. Yo quiero tener una amistad. No quiero volver con él como relación. Tenemos un muy buen diálogo y hemos hablado mucho, pero mucho”.

“Ya voy a desandar en ese camino. Algo pasó. Con Marcelo somos muy amigos. Tengo un tema que no puedo contar porque hay cosas que, si no vendo a la fuente, pero eso está finiquitado”, sentencio Yanina, tajante, asegurando que Marcelo y Milett ya no estarían más juntos.

MAITE PEÑOÑORI DESCOLOCÓ A MARIXA BALLI EN VIVO CON UNA PREGUNTA SOBRE MARCELO TINELLI

En enero pasado y antes de viajar a Miami para instalarse, Maite Peñoñori fue al hueso con una consulta a Marixa Balli y la sorprendió al nombrarle a Marcelo Tinelli, la actual pareja de Milett Figueroa.

“¿Te gustaría envejecer con Marcelo, (estar juntos) cuando sean viejitos? Porque ahora son jóvenes. Siento que cada uno fue importante para el otro, en serio lo digo, por cómo hablan”, lanzó al angelita en vivo.

“A Marcelo lo quiero como amigo, pero sinceramente lo digo. ¿Sabés lo que quiero lograr? Que todos, y él también, entiendan que podemos ser amigos. Que no es necesario que, si me acerco, sea ‘uy, cuidado’”.

Fue entonces que Marixa se sinceró ante las cámaras: “Él es una excelente persona y no tiene que ver lo que ves artísticamente con lo que es como persona”, expresó. Y cerró, contundente: “Yo lo quiero como amigo, pero sinceramente lo digo. ¿Sabés lo que quiero lograr? Que todos, y él también, entiendan que podemos ser amigos. Que no es necesario que, si me acerco, sea ‘uy, cuidado’”.