O.J Simpson, superestrella del fútbol americano, reconocido por su cuya en el más que reconocido “juicio del siglo” por los brutales asesinatos de su esposa y un amigo, falleció a la edad de 76 años.

“El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer”, decía un mensaje firmado por la familia en la cuenta del ex deportista en la red social X.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024