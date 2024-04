El encuentro de este domingo entre Udinese y Roma por la Serie A fue suspendido por el desplome dentro del campo de juego del futbolista Evan N’dicka.

A los 72′ minutos de partido el defensor marfileño cayó al suelo sin ninguna marca rival. El jugador de 24 años de La Loba sintió fuertes dolores en el pecho y debió ser asistido por los médicos.

Voetballer Evan Ndicka stort in tijdens wedstrijd en wordt op een stretcher afgevoerd, met zijn hand over zijn hart. Ndicka voetbalt voor AS Roma. pic.twitter.com/EvfEZdLEPn

— CS (@deSunShineBand) April 14, 2024