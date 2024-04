Se definieron las llaves de semifinales de Champions League rumbo a Wembley: quién es el único futbolista argentino que aún sigue en carrera en la competición por excelencia en Europa.

Bayern Múnich jugará ante Real Madrid en una final anticipada. Por el otro lado del cuadro irán Borussia Dortmund contra París Saint-Germain.

And then there were four… 👀#UCL pic.twitter.com/Jj42uDeNlL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2024