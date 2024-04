Racing goleó 4-0 a Belgrano en Córdoba, pero no le alcanzó para meterse entre los cuatro primeros de la Zona B y quedó eliminado de la Copa de la Liga 2024.

Los resultados fueron ingratos con la Academia porque debía ganar, lo hizo desde el inicio y aún así se quedó en las puertas de la clasificación.

Godoy Cruz, Estudiantes, Defensa y Justicia y Boca obtuvieron los boletos a los playoffs.

Maxi Salas, Maravilla, Roger Martínez y Baltasar Rodriguez hicieron los goles de Racing. Durante gran parte de la jornada estuvo clasificado, pero la remontada de Estudiantes sobre el final lo condenó y terminó 5º con 24 puntos.

La palabra de Gustavo Costas en conferencia de prensa: “No me gustan las excusas, no logramos el objetivo. Lo intentamos, los chicos dejaron todo dentro del campo de juego, dijimos que teníamos seis finales por jugar y las ganamos, con diecisiete goles a favor y uno en contra. Hicimos todo, pero no alcanzó”.

¿Qué le queda a Racing? Tiene el consuelo de que marcha puntero en su grupo de Copa Sudamericana con dos victorias consecutivas. La próxima semana tendrá su tercer encuentro.