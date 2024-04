El técnico de Tigre, Sebastián Domínguez, tuvo un cruce tuitero con una reconocida cuenta futbolera de X, Juego Simple (@juegosimple__).

En la red social señalaron que el entrenador faltó a la conferencia de prensa post eliminación de Copa Argentina ante Chacarita y recordaron las palabras del ex defensor: “Voy a venir a todas las conferencias de prensa, de acá hasta que me vaya. No voy a faltar a ninguna. Así como tengo respeto por los chicos, valoro que ustedes los periodistas estén acá”.

Horas más tarde llegó la respuesta de Domínguez activando su cuenta, la cual no tenía actividad desde diciembre del 2021: “Ayer, luego de ir al vestuario, pregunté dónde era la conferencia de prensa. Se me comunicó que por copa Argentina no había tal (tampoco zona mixta). A partir de ahí fui a hablar con el árbitro por la jugada del gol, estuve 30’ aproximadamente. No suspendí ni falté a ninguna conferencia”.

Ayer, luego de ir al vestuario, pregunté dónde era la conferencia de prensa. Se me comunicó que por copa Argentina no había tal(tampoco zona mixta). A partir de ahí fui a hablar con el árbitro por la jugada del gol, estuve 30’ aprox. No suspendí ni falté a ninguna conferencia. https://t.co/VaqInI3jNv — Sebastian Domínguez (@sebadominguez6) April 18, 2024

El partido en Sarandí fue el duelo por los 32avos de final del mes de febrero suspendido por el botellazo desde la tribuna a Fernando Brandán.

Desde que Domínguez asumió Tigre solo cosechó derrotas: Platense, Unión de Santa Fe y ahora el Funebrero.