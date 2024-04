El argentino Tomás Etcheverry avanzó a semifinales del ATP de Barcelona después de un parejísimo partido ante Cameron Norrie.

Fue victoria 7-6 (4) y 7-6 (1) ante el tenista británico -nacido en Johannesburgo, Sudáfrica-. Etcheverry escala virtualmente del puesto 30 al 26 en el ranking.

Mañana sábado desde las 08.30 horas se enfrentará a Casper Ruud, reciente finalista del Masters de Montecarlo.

Semi-final No.5️⃣@tometcheverry defeats Norrie 7-6 7-6 to record his first semi-final above 250 level!#BCNOpenBS pic.twitter.com/MdkecTZwtm

— Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2024