Martín Demichelis recibió varias críticas a raíz de la derrota de River en el Superclásico ante Boca por parte de los hinchas del Millonario que no estuvieron de acuerdo con su planteo y sus cambios, pero eso no quita que el entrenador cuenta con una gran espalda a nivel internacional.

Justamente, es por eso que sigue sonando como posible DT del Bayern Múnich una vez culmine su etapa en el elenco de Núñez, lo que hace que desde el equipo bávaro también generen diferentes impresiones sobre esa alternativa.

En este caso, fue Lothar Matthäus, una de las grandes leyendas que tiene el fútbol alemán, quien dejó entrever su opinión sobre Micho como entrenador del equipo de la Bundesliga.

“Demichelis tiene éxito. Sé que tiene un buen discurso, por eso me gusta el nombre. Tiene una historia en el Bayern. Ha ganado títulos y sería bien recibido por los jugadores”, comenzó explicando en diálogo con Sky Sports.

De todas maneras, no quiso elevar mucho las expectativas, y mencionó otras opciones que le gustarían más antes que el argentino: “Todavía no es tan maduro y experimentado. Me llevaría a Unai Emery del Aston Villa. Está haciendo un gran trabajo allí”, dijo.