Está claro que, eliminado de la Copa de la Liga Profesional, River pondrá el foco máximo en la Copa Libertadores y en el objetivo de avanzar a los octavos de final, instancia para la cual podrá fichar nuevos refuerzos.

En ese sentido, el plan de Martín Demichelis es seguir incorporando jerarquía, y uno de los máximos apuntados es Germán Pezzella, ex defensor del Millonario que fue campeón del mundo con la Selección Argentina.

El zaguero de 32 años tiene contrato con el Real Betis de España hasta el 2026, pero en su última renovación bajó su cláusula de 50 millones de euros a un de solo 4 millones.

Además, Leonardo Ponzio, hoy integrante de la dirección técnica del elenco de Núñez, viajó hacia Europa para encontrarse con él, y empezar a encaminar su regreso a la Banda Roja.

El histórico ex mediocampista tiene una excelente relación con el marcador central del Betis, y además cuenta con el plus de que ambos comparten el mismo agente.

Así fue cómo Ponzio se reunió en persona con el ex Fiorentina y disfrutaron de un asado, donde tuvieron los primeros acercamientos.

Incluso, se dio un contacto por videollamada entre Pezzella y Jorge Brito, en el que el presidente le habría dicho algo como lo siguiente: “Tenés mi número, cuando te decidas a volver a River me llamás, el resto es un trámite”.

Lo que dijo Pezzella hace dos meses sobre su vuelta

El futbolista del Betis dialogó hace varias semanas con La Nación sobre su futuro y se refirió a su deseo de retornar al fútbol argentino para volver a defender los colores de River.

“No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. Pero River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá se cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite.