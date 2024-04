Boca se enfrentará a Estudiantes por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional, con dos ídolos como presidentes. Del lado del conjunto platense, Juan Sebastián Verón, con paso por ambos clubes, y del otro Juan Román Riquelme, ídolo histórico del Xeneize.

El mandamás del Pincharrata habló junto a Juan Pablo Varsky habló de todo en la previa del partido, pero hizo especial énfasis en su relación con Diego Armando Maradona y aprovechó a aclarar una situación vivida durante la etapa de este último como DT de la Selección Argentina, donde tuvo malentendidos con “La Brujita”.

“Yo separo en dos mi relación con Diego: como compañero y como técnico, hasta un punto de una charla con tuvimos en el Mundial 2010 y me la voy a guardar”, arrancó el presidente de Estudiantes y agregó: “Me metieron en algo que no tenía nada que ver. Fue una declaración de mi viejo que había hecho un comentario de por qué yo no jugaba”.

Luego, finalizó: “Creo que él pensaba que yo había hablado con mi viejo. Yo tomé lo más normal no jugar y para mí se terminó ahí. Pero después vino todo el resto hasta el partido a beneficio”.