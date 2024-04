Que la relación institucional que mantienen Estudiantes y AFA no es la mejor, todo el fútbol argentino lo sabe. El quiebre se dió post derrota del pincha en Junín frente a Sarmiento.

En aquella tarde hubo varias polémicas como la expulsión a Tiago Palacios en el primer tiempo. Luego también se fue expulsado Baustista Konciubinski y hasta el propio Eduardo Domínguez. Los jugadores y el técnico estallaron con Andrés Merlos, árbitro del juego, y arremetieron contra él post partido.

Desde allí comenzo en un tire y afloje. Anoche empezo a narrarse un nuevo capítulo a esta historia. Domínguez tras la derrota contra Gremio por Copa Libertadores, no se quedó callado, y remarco la poca influencia que tiene el pincha para la AFA.

«YA NOS DEJARON EN CLARO QUE NO PODEMOS HABLAR DEL ARBITRAJE, NO PODEMOS HACER PEDIDOS, NO SE PUEDE HACER NADA…» Domínguez habló sobre el día elegido para la semi entre Estudiantes y Boca en la #CopaDeLaLiga.

