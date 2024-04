Boca logró llevarse una victoria importante ante River por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, pero todos los focos quedaron puestos en el gol anulado, donde la pelota no terminó de entrar, lo que generó polémica y distintos puntos de vistas en los hinchas.

En este contexto, Alberto Rojo, el experto en física cuántica, reconocido en Argentina e hincha del Millonario, utilizó la geometría para explicar la verdad de lo sucedido en el arco de Sergio Romero.

“Lamento geométrico de un hincha de River. La línea AB está en la dirección de la sombra del poste. La línea XC, paralela a la sombra del poste, sería la sombra de un palito vertical que va de C, la proyección vertical del centro de la pelota al centro de su sombra”, expresó Rojo, en conjunto a dos imágenes, y agregó: “De esta foto se concluye que la pelota está afuera. Conclusión tomada junto con el gran Eduardo Jagla, que (me dice) no es hincha de River”.

Luego, cerró con más detalles: “Si vos ves la foto y no la ves con cuidado podes decir que sí, la sombra está dentro del arco. Si el sol estuviese vertical, obvio, estaría adentro. Esa línea inclinada (la de la imagen) se intersecta con la vertical, que sería el poste imaginario que sale del centro de la pelota hacia el piso, en el punto que es la proyección del centro de la pelota en el piso. Ese centro está sobre la línea. Entonces, si el centro está sobre la línea, quiere decir que hay parte de la pelota que está fuera del arco”.