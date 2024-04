Alerta en la Selección Argentina de cara a la Copa América de Estados Unidos 2024: Enzo Fernández fue operado este jueves de una hernia inguinal.

Su pareja, Valentina Cervantes, publicó en redes sociales que la cirugía fue un éxito. “Vamos amor”, escribió como mensaje de apoyo en la foto.

Enzo estará alrededor de un mes en rehabilitación por lo que se perderá el tramo final de la Premier League. Viene con esta lesión desde principios de año, la cual lo obligó a infiltrarse en cada partido para poder jugar.

Chelsea emitió un comunicado informando el estado del mediocampista: “Enzo Fernández se ha sometido hoy a una cirugía exitosa por un problema de la ingle y ahora comenzará un período de rehabilitación, dejándolo de lado para el resto de la temporada 2023/24 del Chelsea. El centrocampista de 23 años trabajará con el departamento médico del club en su rehabilitación en Cobham”.

Chelsea Football Club has released the following statement regarding Enzo Fernandez.

