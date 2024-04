El ex gobernador de Tucumán, Juan Manzur, declaró en el juicio en el que se lo acusa por abuso sexual a José Alperovich. El testimonio fue a través de videollamada y a pedido de la querella que lleva adelante la acusación contra el tres veces gobernador tucumano.

El ex jefe de Gabinete expresó sobre la denunciante: “La vi un par de veces, tengo un recuerdo vago en la actualidad. Una o dos veces la vi en casa de gobierno y otra en el departamento que José Alperovich tenía o tiene en Capital Federal. Entre ellos había una situación normal, no vi nada que me haya llamado la atención”.

“Sé de qué se lo está acusando a Alperovich, pero no sé el trasfondo. Me enteré por los medios periodísticos, esto fue de público conocimiento. Ni bien salió la denuncia fue de mucha notoriedad. José es un hombre público, reconocido, y una denuncia de estas características causa mucho impacto. La difusión ha sido importante”, agregó Manzur.

Fuente: Nexofin