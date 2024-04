El presidente de la Fundación del Libro, Alejandro Vaccaro, que es la entidad encargada de organizar la Feria del Libro, puso en duda la presencia del presidente, Javier Milei, en la edición 2024.

En la inauguración del popular evento literario y cultural, el directivo cuestionó en duros términos al jefe de Estado, a quien le reprochó que su gestión no realizó aportes para la concreción de la feria, y aun así habría reclamado participar.

“Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural”, afirmó Vaccaro, mientras su auditorio silbaba al Presidente. Luego explicó que la presencia de Milei implicaría un esfuerzo económico que la organización no está en condiciones de afrontar. “Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata”, ironizó utilizando una de las muletillas que convirtió en su insignia de campaña el líder libertario.

“Su participación en la Feria implica una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación del Libro no puede afrontar”, insitió Vaccaro.

