Se hizo oficial: San José Earthquakes presentó al argentino Hernán López Muñoz como su “transferencia récord”de cara a la temporada de la Major League Soccer.

El club dio detalles de la transferencia en su sitio oficial: “Earthquakes de San José han adquirido al centrocampista Hernán López del equipo argentino de Primera División Godoy Cruz por una tarifa de transferencia récord de club”.

“Lo han firmado con un contrato de Jugador Designado hasta la temporada 2026 con opciones de club para 2027 y 2028, a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (ITC)”, sigue el comunicado.

A message to the #Quakes74 fans from our record-signing, Hernán López ⚫️🔵! pic.twitter.com/TNJsGmKG7r — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) April 25, 2024

El gerente general Chris Leitch se mostró muy feliz con la contratación del sobrino-nieto De Diego Maradona: “Traer a un creador de juego central dinámico de su calibre, en lo que será el mejor momento de su carrera, demuestra que estamos dispuestos a invertir a un nivel más alto que nunca. No solo encaja en el molde para nuestro proyecto a largo plazo, sino que tendrá un impacto inmediato cuando salga al campo”.

Los sorpresivos saludos en la Bahía

El área de la Bahía de San Francisco, zona que conforman las ciudades de San José, San Francisco y Oakland, tiene a varias franquicias en los distintos deportes de Estados Unidos.

De todas formas, sorprendieron los saludos de equipos como Golden State Warriors (NBA) y San José Sharks (NHL) para Hernán López Muñoz.