Hace ya varias semanas, Xavi Hernández había tomado la decisión de no continuar como entrenador del Barcelona una vez finalice la temporada, por lo que ya estaba sonando una danza de nombres como reemplazantes.

Parecía que esta postura tomaba aun más firmeza después de la eliminación en los cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del París Saint-Germain, pero ahora todo tuvo un giro inesperado.

Joan Laporta, presidente del Culé, se reunió con la leyenda del fútbol español y, tras sentar las bases, logró hacerlo cambiar de opinión.

Esto significa, según la información del reconocido periodista Fabrizio Romano, que Xavi seguirá siendo el DT del Blaugrana durante la próxima temporada, dando marcha atrás con su decisión anterior.

Laporta le insistió al entrenador para que se quede, y parece que esa postura fue bien recibida por el ex mediocampista, que aceptó las condiciones para seguir al mando del primer equipo en busca de nuevos objetivos.

🚨 BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!

After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024