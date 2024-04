Lionel Messi arranca como titular en una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) para el Inter Miami, el puntero de la Conferencia Este.

Las Garzas están en Boston para visitar desde las 20.30 horas (Argentina) a New England Revolution.

Argentinos titulares: Marcelo Weigandt, Tomás Áviles, Lionel Messi y Tomás Chancalay.

The squad for tonight 🤝#NEvMIA | 7:30PM ET | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/OoLQ84xohC pic.twitter.com/2RMN53xC7J

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 27, 2024