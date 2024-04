Foco de todas las críticas. Podríamos decir que las Sociedades Anónimas Deportivas tienen en la figura de Juan Sebastián Verón un “referente”. El actual presidente de Estudiantes de La Plata se metió de lleno en la discusión que atraviesa hoy por hoy al fútbol argentino. ¿Permitirán el ingreso de las SAD a nuestro fútbol? Este interrogante despertó un fuerte debate entre los hinchas, periodistas, y amantes del fútbol en general, pero la opinión del presidente del pincha fue más allá y tomó mucha más fuerza por trascender lo privado para hacerse público. “el sistema actual está gastado” afirmó Verón, acto seguido, recibió una infinita cantidad de críticas.

El debate llegó más rápido que tarde a las redes sociales, donde el ex futbolista decidió responderle irónicamente a una seguidora que le hizo un comentario al respecto en una publicación. “¿De verdad querés vender el club? Qué desilusión”, le escribió una hincha. La Bruja respondió: “Si, lo voy a vender. Lamento desilusionarte, pero ando corto de efectivo y no me queda otra que hacerlo. Perdón”. Varios simpatizantes del Pincha salieron a bancar el chiste y el tono irónico de Veron a la respuesta en el comentario.

“Verón”: Por esta respuesta que dio el presidente de Estudiantes en Instagram a un comentario donde le preguntaban si iba a vender el club. pic.twitter.com/E4hNgRg64b — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) April 27, 2024

¿Qué había dicho Juan Sebastián Verón sobre las SAD?

“En la Bundesliga se usa un sistema en donde el socio tiene la potestad de decidir y también permite la inversión de privados que pueden ser extranjeros o no. El sistema está gastado, el marco jurídico y dirigencial no ayudan. Los clubes vienen funcionando así desde los años 50, pasamos por todas las instancias: clubes que quiebran, vuelven a estar bien y vuelven a quebrar. Eso ya está, el sistema argentino está gastado. Se trata de no ser tan rígidos y no ir a los extremos. Me parece que cada club debe dar su discusión y encontrar el sistema que se adapte”, aseguró Juan Sebastián Verón.

Continuando con la misma línea, la Bruja remarcó que: “Tenemos que pensar qué club queremos para adelante porque sino siempre nos vamos a quedar cortos. Muchas veces se dicen las cosas sin fundamentos, ante eso, el que es hincha empieza a endurecerse y a atajarse. Empieza todo el tema de que nos van a cambiar los colores o que nos van a sacar el banco de suplentes. Cualquier club del mundo que tiene un fondo detrás viene al país y solo quiere el fútbol, no quiere lo otro. Entonces ahí es donde yo digo que podemos hacer un sistema híbrido, en el que conviva lo social y lo económico. Nadie va a venir a comprar Estudiantes, nadie. En todo caso querrán ser socios del fútbol. Desde 2014 seguimos vendiendo a los jugadores al mismo precio. Vivimos administrando pobreza”.