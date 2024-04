Santiago Ascacibar es una de las figuras más importantes del fútbol argentino. El mediocampista de Estudiantes de la Plata fue clave para que el equipo alcance las semifinales de la Copa de la Liga, donde se enfrentará con Boca Juniors.

En la previa del encuentro, el jugador dialogó con los micrófonos de TyC Sports, donde confirmó que en el pasado hubo un interés en ficharlo por parte del Xeneize, pero que decidió rechazar por su amor por el Pincha.

“Creo que mi hermano me va a pedir hasta que me retire que juegue en Boca, pero eso no lo voy a cambiar. No voy a ir porque particularmente en Estudiantes siento el apoyo constantemente de la gente y de mi familia”, comenzó el jugador, que se encuentra cedido por le Hertha Berlin.

“Es mi lugar en el mundo y siento esa tranquilidad. No creo que vaya a Boca, en Argentina solo jugaría en Estudiantes. Mi viejo ya se ablandó con la chance de que vaya a Boca, mi hermano hasta el final me la va a pelear. Siempre contra equipos como Boca o River son especiales, tienen un sabor diferente”, cerró Ascacibar, quien jugó 18 partidos esta temporada y anotó un gol.