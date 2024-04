El Turismo Carretera viajó a tierras pampeanas para disputar la 4ta fecha del calendario 2024 y en donde Diego Ciantini (Chevrolet) se llevó los 2 primeros puntos en disputa al obtener la Pole Position en el autódromo de la ciudad de Toay.

El balcarceño estableció un tiempo de 1:13.629 con un promedio de velocidad de 202.831 km/h, algo estratosférico que le permitió al “Bochita” romper el record del circuito que había establecido en 2019 Mariano Werner (1:14.125).

P O L E P O S I T I O N @diegociantini se queda con la pole del #GPCrossmaster en la 4º fecha del #TurismoCarretera 🔥 ⏱️ 1:13.629

“La ‘pole’ es el logro que un piloto más anhela. En el primer intento me faltó un poquito para superar a Mariano (Werner) y en el segundo salí a matar o morir, sabiendo que no iba a ser fácil. Es un circuito que me gusta, y al que venimos con una puesta a punto un poco más desarrollada”, señaló Ciantini en diálogo con los medios de comunicación una vez que se bajó de su Chevrolet.

Hablando justamente del Chivo, la marca cortó una racha de 7 clasificaciones sin poles en Toay siendo la última, lograda en el año 2017 de la mano de Gastón Mazzacane. Ciantini, que obtuvo su 1ª victoria en TC el 26 de marzo del año pasado justamente en Toay, buscará cortar una racha de 11 fechas sin triunfos en finales para Chevrolet.

Mariano Werner (Ford Mustang) se clasificó en segunda posición y vuelve a reafirmar una vez más el gran ritmo que tiene su auto, no solo a una vuelta, si no también en ritmo de tandas largas. Agustín Martínez (Ford Falcon) culminó en tercera colocación y concretó de esta manera su mejor resultado en clasificación desde su debut en el TC.

Completaron el top five Juan Bautista De Benedictis (4° Ford Mustang) y Gastón Mazzacane (5° Chevrolet)

CRONOGRAMA DEL #TCenToay