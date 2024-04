Después de lo que fue la goleada del Inter Miami por 4-1 ante New Engalnd Revolution por la MLS, partido en el que marcó un doblete, Lionel Messi sorprendió a todos este lunes aprovechando su tiempo libre.

Junto a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, el capitán de la Selección Argentina dijo presente en el Kaseya Center para observar el partido enetre Miami Heat ante Boston Celtics por los Playoffs de la NBA.

Messi, Suárez, Alba and Busquets in the building 👀@MiamiHEAT // @InterMiamiCF pic.twitter.com/HBgMW4rdjF

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 29, 2024