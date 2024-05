Hace ya bastante tiempo que Brian Fernández, reconocido delantero argentino, está atravesando un problema de adicciones que influyó en su salud y en su carrera futbolística, impidiéndole tener continuidad en varios clubes.

Desde principios del 2024, se encuentra defendiendo la camiseta de Almirante Brown, equipo que milita en la Primera Nacional y que le brindó una ayuda especial para su rehabilitación.

En ese contexto, Fernández volvió a preocupar a todos en las últimas horas, con el mensaje que dejó en las historias de su cuenta personal de Instagram.

El ex Ferro y Colón, entre otros, reposteó una frase que decía “que mayo sea una curita para el alma y un mes de éxitos para todos. Que se nos cumpla todo lo bueno”, y a eso le agregó el siguiente mensaje: “Ayudame Dios, sacame de este pozo por favor”.

A raíz de lo que escribió el atacante de 29 años, nuevamente hay un estado de alerta por su situación de salud, y en la Fragata -donde disputó 7 partidos, pero hace tres que no es convocado- ya están al tanto de lo ocurrido.

“Me dieron mi departamento, mis cosas, me dijeron que me manejara a mi manera, que ellos no se van a meter en mi vida. Sí me van a acompañar en las decisiones que tome. Me hacen una vida muy tranquila, demasiado tranquila. Tengo que aprender a vivir conmigo solo”, había explicado Brian en febrero, al referirse a las comodidades que le dio el aurinegro.

Nuevamente, el mundo del fútbol se encuentra pendiente a su evolución, deseando que, de una vez por todas, pueda dejar atrás sus adicciones y centrarse en su carrera deportiva, en la cual ya demostró tener condiciones de sobra para triunfar.