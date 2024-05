Todo parece indicar que se viene un nuevo Boca-River pero no en la cancha, sino en el mercado de pases de mitad de año. El jugador en disputa será el paraguayo Adam Bareiro.

El Pipi Romagnoli habló del tema ante semejante amenaza: “Con Bareiro tendría una charla para pedirle que se quede. Es fundamental para nosotros. Después hay un arreglo entre clubes y con el jugador”.

El propio Juan Román Riquelme, actual presidente Xeneize, llamó en el pasado al delantero para seducirlo. Y ahora están todas las condiciones dadas para un nuevo llamado con la salida de Darío Benedetto.

En el Millonario se están barajando muchos apellidos para la incipiente ventana de fichajes. Definitivamente una de las posiciones a reforzar será el ataque, ya que Martín Demichelis solo tiene a Miguel Borja.

El deseo del técnico del Ciclón es que Bareiro se quede en Boedo: “Le diría que se quede en un equipo tan grande como es San Lorenzo y armar un equipo competitivo”.

El consejo de su familia

Rodney Bareiro, hermano mayor de Adam, confesó que hablaron de su futuro y aprovechó para hacer público su consejo: “Si hay una oferta similar afuera, le diría que se vaya afuera antes que Boca o River”.

La palabra de Rodney. “Con estos rumores, le escribí, me llamó y él se siente honrado que suene su nombre para Boca o River, pero yo le hice saber que la presión va a ser grande. Le dije: ‘Vendiste la imagen que sos muy hincha de San Lorenzo, que lo querés mucho y te besaste el escudo’. Le pregunté si está preparado para aguantar la presión. Me guardo la respuesta que me dio. No es una decisión fácil. Es más, como hermano mayor le voy a dar un consejo. Si hay una oferta similar afuera, le diría que se vaya afuera antes que Boca o River. Es una opinión muy particular por el amor que le tengo a mi hermano, por el miedo a la violencia verbal de las redes. Sabemos cómo se maneja el fútbol en algunos aspectos. No es mentira, no es un tabú. El fanatismo extremo lleva a otras cosas. Es una opinión personal”.