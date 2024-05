Por los cuartos de final del Challenger de Cagliari de la IT, el tenista argentino, Federico Coria, cayó contra el local Luciano Darderi tras abandonar en el segundo set por una lesión muscular, con el partido 1-6 y 4-3, por lo que de esta manera quedó eliminado el certamen.

Durante este encuentro, más precisamente en el inicio, cuando Coria perdía 1-2 en el primer set y el partido estaba 30 iguales, ocurrió una situación particular, en la que el argentino perdió el punto por una decisión del umpire luego de rematar desviado tras el ataque de un pájaro.

«Paloma»: Por este punto entre Federico Coria y Luciano Darderi, donde un pájaro se robó todo el protagonismo. pic.twitter.com/0IE9XVOLhg — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) May 3, 2024

Inmediatamente el argentino apuntó contra el árbitro y contra su rival, alegando que el punto tenía que repetirse por la invasión de este ave. “Venía el pájaro acá. La iba a tirar cruzado. No, no, llamá… Llamá porque no podés cambiar por él. Llamá al supervisor”, exigió Coria. “No cambié, sólo recordé…”, planteó el árbitro.

“Sí, sí… porque la iba a tirar cruzada. ¿Me estás cargando?”, interrumpió Coria, al mismo tiempo que empezaba a imitar el canto del ave que se le cruzó al momento del golpe. Eso descomprimió el momento de tensión y desató una carcajada en todas las butacas del estadio del Sardegna Open.

Sin embargo, el debate continuó: “Yo tiré let, Federico. Cuando canté let, tú ya habías pegado la bola”. “Pero boludo, venía un dragón ahí, boludo, de acá. Venía de acá, así. Yo no sabía que ibas a cobrar let”, sentenció el perjudicado por lo sucedido.