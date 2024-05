Este sábado por la noche se llevará a cabo en Las Vegas uno de los combates más esperados del 2024: Saúl Canelo Álvarez peleará con Jaime Munguía.

El horario de la velada en el T-Mobile Arena está pactado para las 22.00 horas (Argentina) y en Latinoamérica se podrá ver por ESPN y Star+.

Entre los mexicanos estará en juego los títulos AMB, CMB, OMB y FIB del peso supermediano.

Se espera que la pelea central entre los Aztecas sea a la medianoche.

El Rey @Canelo faces off with the hopeful @jaimemunguia15 🇲🇽🥊

Order #CaneloMunguia on @ppv_com NOW: https://t.co/Z5bPrwLQlg pic.twitter.com/YlhialL2Wu

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) May 3, 2024