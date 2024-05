En el último tiempo, los fanáticos del fútbol argentino no ocultaron su enérgico repudio al formato actual de la Copa de la Liga y la Liga Profesional, criticando duramente a Claudio Tapia, presidente de la AFA, por la existencia de 28 equipos en Primera División.

Muchos creen que el ideal es el que rige actualmente en el Brasileirao, pero parece ser que en Uruguay no opinan lo mismo.

Ni más ni menos que Diego Forlán, una de las leyendas más importantes en la historia de la Celeste, criticó duramente al fútbol uruguayo, y al mismo tiempo elogió al argentino.

“El fútbol uruguayo tiene que buscar un atractivo. ¿Por qué no imitamos el formato del Campeonato Argentino? Se puede hacer una fecha de clásicos, llevar fechas al interior”, expresó, en diálogo con 100% Deporte.

Esta respuesta causó mucha sorpresa en Argentina, dado que en esta región está muy mal visto el formato de hoy en día, y por otro lado muchas críticas en los usuarios charrúas. ¿Tiene razón Cachavacha?

El recuerdo de Menotti

Además de elogiar el presente del fútbol argentino, Forlán tampoco quiso dejar pasar por alto el fallecimiento de César Luis Menotti, a quien recordó con hermosas palabras.

“Con 11 años fui a Los Aromos, conocí a Menotti, me presenté como el ‘hijo de’. Jugaba de lateral yo y él me dijo que tenía que jugar de delantero. Me encantaba charlar con él”, comenzó diciendo.

Y luego cerró: “Me hizo debutar en Primera División. Me acuerdo perfecto del momento. Veo ese video y me genera muchos recuerdos. Dejó un legado enorme en el fútbol“.