Tras el pedido de la Justicia a Alberto Fernández, para que se ponga a derecho en el marco de la causa de los Seguros, en la que se lo implica en el fraude al Estado por más de 200 millones de pesos, el ex presidente de la Nación nombró a un abogado defensor.

Se trata de Mariana Barbitta, quien anteriormente se involucró en la defensa del ex jefe del Ejército durante la gestión de Cristina Kirchner, César Milani y al ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila a quien condenaron a seis años de prisión por narcotráfico.

De este modo, el ex mandatario respondió a las exigencias del juez federal Julián Ercolini, a cargo de la investigación que relaciona a Fernández, con un grupo de broker amigos que obtenían contratos de seguros con el Estado con comisiones mucho más altas que las de mercado, a través de la empresa Nación Seguros S.A, dependiente del Banco Nación (BNA).

Fuente: Nexofin