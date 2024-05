A más de un mes para el comienzo del certamén y ante todo pronóstico, Dorival Júnior difundió la lista de los jugadores que serán parte de la Selección de Brasil en la Copa América de Estados Unidos. Junto a Neymar, recuperándose de una lesión, hay varias figuras estelares que no son parte de la convocatoria.

Entre los ausentes se destacan: Thiago Silva, Richarlison, Casemiro, Gabriel Jesús, Anthony y el mencionado Ney. El reemplazo de Richarlison -lesionado según confesó el entrenador-, en el centro de ataque es Evanilson, delantero que milita en el Porto.

Del fútbol local sólo tres son parte de la lista: el arquero de Athletico Panaraense Bento, el lateral izquiero de Atlético Mineiro Arana y la joya del Palmeiras Endrick.

OFICIAL! Estos son los convocados de Brasil 🇧🇷 para la Copa América 2024 🏆. Ausentes Neymar, Casemiro, Richarlison y Gabriel Jesús.

Brasil será el cabeza de serie del Grupo D de la Copa América 2024. Compartirá grupo con Colombia, Paraguay y Costa Rica. Será la primera prueba de fuego para Dorival Júnior como director técnico.

En la conferencia de prensa que dió con respecto a los convocados, el técnico manifestó lo siguiente: “Una decisión puramente técnica con todos los nombres. Vuelvo a decir que no importa la edad, el club, cualquier otra situación que no sea el momento de cada deportista y su condición. El proceso de evaluación es difícil. No estar en ese momento no significa nada. Tendremos dos amistosos iniciales, si necesitamos cambiar, por el área técnica o médica, lo haremos por la Copa América”, aclaró.