Se pone en marcha a 4ta fecha del calendario de la categoría de monoplazas mas importantes del continente americano en el circuito “Road Course” del Indianápolis Motor Speedway, donde Argentina cuenta con un representante al volante (Agustín Canapino) y un equipo fundado y comandado por otro argentino (Ricardo Juncos).

El Titan de Arrecifes llega a la cuarta cita tras un 20° final en Barber Motorsport Park, resultado que fue condicionado debido a una penalización por un toque con un rival cuando lo intentaba superar tomando el vértice de una curva.

Canapino se ubica 20 en el campeonato de pilotos y ayer firmo su mejor clasificación de la temporada hasta ahora y buscara firmar un buen resultado que le permita seguir dentro del Leader’s Circle (primeros 21 del campeonato

GRILLA DE SALIDA:

MINUTO A MINUTO DEL #IndyGP

FINAL DE CARRERA: Ganó Alex Palou de manera contundente y sólida, con un ritmo infernal desde que recuperó la primera posición. Scott Dixon es el nuevo líder del campeonato. Canapino termina en el puesto 21°

18:30 – Vuelta 84/85: BANDERA BLANCA Y ÚLTIMA VUELTA. Todo se encamina a un nuevo triunfo del Chip Ganassi Racing de la mano del campeón reinante Alex Palou. Power y Lundgaard van al podio. Dixon, Amstrong, Mclaughlin, Herta, Rossi, Rahal y Rosenqvist completan el top ten. Canapino se consolida en la posición 21°

18:20 – Vuelta 75/85: Últimas 10 vueltas, nadie puede bajar a Palou del primer puesto y comienza nuevamente a sacar ventaja con respecto a sus perseguidores con un auto demoledor. Will Power y Christian Lundgaard completan un eventual podio hasta ahora. El #78 del titán de arrecifes continua 21° con vuelta perdida.

18:12 – Vuelta 70/85. SE RELANZA LA COMPETENCIA. Alex Palou conserva el primer lugar tras el ataque de Will Power. Canapino se ubica 21° y continúa con vuelta perdida.

18:07: Vuelta 66/85: BANDERA AMARILLA Y SE NEUTRALIZA LA CARRERA. El italiano Luca Ghiotto cometió un error al pisar el pasto, lo que derivó en un trompo y no puede reincorporarse a la competencia.

This changes everything. The No. 51 spins to bring out the first caution with less than 20 laps to go. 📺: NBC and Peacock pic.twitter.com/BRpWUDnp9u — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 11, 2024

17:55 – Vuelta 55/85: Se escapa Palou en la punta de la carrera. 2.6 segundos con respecto a Lundgaard. Will Power, Scott Dixon, Marcus Amstrong, Alexander Rossi, Graham Rahal, Linus Lundqvist, Colton Herta y Patricio O’Ward completan el top ten. Canapino continua 26° y volvió a perder la vuelta con respecto al español Palou.

17:40 – Vuelta 43/85: Alex Palou tomó por sorpresa a Christian Lundgaard y lo adelantó tras una fenomenal estrategia en boxes del equipo Chip Ganassi Racing. El titan continua en el fondo del pelotón a 70 segundos del puntero

The champ is back to the front!@AlexPalou gets it done coming out of the pits. 📺: NBC and Peacock pic.twitter.com/r5QgJJKrTL — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 11, 2024

17:33 – Vuelta 39/85: Canapino ingresó a boxes para su segunda detención de la competencia. Los mecánicos aprovechan para reemplazar el ala delantera del monoplaza que se vio desplazada luego de un toque en la largada. El arrecifeño cae al último lugar (27°) y queda con una vuelta menos que los lideres a la espera de una neutralización que le permita recuperar el terreno perdido.

17:30 – Vuelta 35/85: El danés Christian Lundgaard cosecha una breve ventaja sobre su nuevo escolta, Will Power. Palou, Dixon y Amstrong completan el top five hasta el momento. Canapino remontó hasta la posición N°19 a 43.3 segundos del líder.

17:10 – Vuelta 20/85: Ingresa el líder a boxes junto con Alex Palou, ahora el puntero de la competencia se llama Marcus Amstrong, que es escoltado por Graham Rahal, seguido por Alexander Rossi. Agustín Canapino continua en la posición N°22 a 54 segundos de la punta

17:05 – Vuelta 15/85: Comienzan a caer las primeras detenciones en boxes para cambiar neumáticos y repostar combustible. Lundgaard continúa liderando de manera sólida. El arrecifeño al mando del auto #78 del Juncos Hollinger Racing ingresó a los pits y cayó hasta la posición 22°

17:00 – Vuelta 10/85: Lundgaard no puede sacar ventaja con respecto al campeón actual de la categoría, Alex Palou. Will Power, Scott Dixon y Josef Newgarden completan el top five hasta el momento. Canapino se ubica 14° a 17.6 segundos de la punta de la competencia.

16:45 – Vuelta 1/85: Semáforo en verde y comienza la competencia. El danés Christian Lundgaard le roba la primera posición a Alex Palor. Canapino avanzó dos posiciones al cabo de la primera vuelta.

The wait is over.

May has arrived. The GREEN FLAG flies from @IMS! 🟢 📺: NBC and Peacock pic.twitter.com/QJrthjwjuu — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 11, 2024

16:40 – Suena por los parlantes del autódromo “Drivers, start your engines” y comienza la vuelta de formación alrededor del circuito. Serán 85 vueltas en el total de competencia