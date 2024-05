Se pone en marcha a 4ta fecha del calendario de la categoría de monoplazas mas importantes del continente americano en el circuito “Road Course” del Indianápolis Motor Speedway, donde Argentina cuenta con un representante al volante (Agustín Canapino) y un equipo fundado y comandado por otro argentino (Ricardo Juncos).

El Titan de Arrecifes llega a la cuarta cita tras un 20° final en Barber Motorsport Park, resultado que fue condicionado debido a una penalización por un toque con un rival cuando lo intentaba superar tomando el vértice de una curva.

Canapino se ubica 20 en el campeonato de pilotos y ayer firmo su mejor clasificación de la temporada hasta ahora y buscara firmar un buen resultado que le permita seguir dentro del Leader’s Circle (primeros 21 del campeonato

GRILLA DE SALIDA:

MINUTO A MINUTO DEL #IndyGP

17:00 – Vuelta 10/85: Lundgaard no puede sacar ventaja con respecto al campeón actual de la categoría, Alex Palou. Will Power, Scott Dixon y Josef Newgarden completan el top five hasta el momento. Canapino se ubica 14° a 17.6 segundos de la punta de la competencia.

16:45 – Vuelta 1/85: Semáforo en verde y comienza la competencia y el danés Christian Lundgaard le roba la primera posición a Alex Palor. Canapino avanzó dos posiciones al cabo de la primera vuelta.

May has arrived. The GREEN FLAG flies from @IMS! 🟢 📺: NBC and Peacock pic.twitter.com/QJrthjwjuu — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 11, 2024

16:40 – Suena por los parlantes del autódromo “Drivers, start your engines” y comienza la vuelta de formación alrededor del circuito. Serán 85 vueltas en el total de competencia