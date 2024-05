Luego la ultima carrera en el Autódromo de Barber, donde Agustín Canapino finalizo en 20°, resultado que lo dejo con sabor amargo, ya que se vio retrasado por una penalización, injusta desde el punto de vista del arrecifeño, que lo regalo hasta dicha posición cuando había demostrado potencial para terminar entre los primeros 10 (y lo venia logrando).

La IndyCar ingresa en el mes de Mayo, mes más que especial para la categoría donde se correrá una nueva edición de las 500 Millas de Indianápolis, sin embargo previo a eso, en el mismo circuito pero en el trazado interno, se disputar el Indy GP en el marco de la 4ta fecha del calendario.

La actividad en el estado de Indiana comenzará este viernes con el primer entrenamiento a las 10:30, continuará con la segunda práctica a las 14:10 y finalizará con la clasificación a las 17:20. Si, clasifican el viernes ya que no habrá acción el domingo, por lo que el Warm Up será el sábado a las 12:15, y la carrera principal, a las 16:30. Toda la acción de los monoplazas norteamericanos se televisará a través de la plataforma de streaming Star Plus con relatos de Mauricio “Damon” Gallardo y con comentarios de Martín Ponte y Alex Pombo.

⏰️ Horarios para el siguiente fin de semana en Indy GP ‼️ Clasificación el Viernes y Carrera el Sábado pic.twitter.com/btvgGHn3mL — Agustín Canapino 🇦🇷 (@AgustinCanapino) May 6, 2024

El Indianápolis Motor Speedway es mundialmente conocido por ser el escenario de una de las carreras más míticas y que componen una de las coronas máximas del automovilismo: las 500 Millas de Indianápolis. Para esta cuarta fecha del campeonato (excluyendo Thermal, que fue una fecha no puntuable) se utilizará la versión “Road Course” del trazado dando como resultado un circuito de 2.4 millas y con un total de 14 curvas.

Para esta edición Canapino buscará mejorar lo hecho el año pasado (25° en clasificación y 21° en carrera) para seguir escalando posiciones dentro de la tabla de posiciones que lidera Colton Herta con un total de 101 puntos. El Suizo-Francés Romain Grosjean, compañero del titán dentro del Juncos Hollinger Racing, se ubica en el puesto 13 con 50 puntos y Canapino en el puesto 20 con 39 unidades.

ULTIMOS GANADORES DEL #IndyGP

2023: Alex Palou (Chip Ganassi Racing)

2022: Colton Herta (Andretti Motorsport)

2021: Rinus Veekay (Ed Carpenter Racing)

2020: Scott Dixon (Chip Ganassi Racing)

2019: Simon Pagenaud (Team Penske)