Aplaudido y ovacionado cada vez que quita una pelota al rival, cada vez que tira un buen centro o cada vez que le toca anotar un gol. Luis Advincula entiende a la perfección lo que significa jugar en Boca y todo lo que representa vestir la azul y oro. De esa manera se metió rápidamente en el corazón de los hinchas. Y con justa razón fue una de las prioridades en poder extender su vínculo para el consejo de fútbol, algo que en las recientes horas pasadas se ha podido confirmar. Contrato hasta diciembre de 2026 y en La Boca hay rayo para rato.

✍ Luis Advíncula firmó la renovación de su vínculo con Boca hasta diciembre de 2026, junto a Raúl Cascini del Consejo de Fútbol. ¡Tu felicidad es la nuestra, Pichón! 💙💛💙 pic.twitter.com/JdSGk8k5WD — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 6, 2024

“La verdad que muy contento, uno donde es valorado se siente bien. Como siempre lo he dicho, estar en Boca es un privilegio y gracias a Dios pude renovar”, dijo el peruano en una entrevista en el Canal de Boca.

Siguiendo en el marco de esa charla, Advincula habló sobre su relación con los hinchas y dijo: “Me llega el cariño. Es una de las cosas por las que me inclino a quedarme. Me siento valorado y querido, cómodo, la gente me lo hace saber. Tuve un comienzo un poco duro, lo sé, soy el primer autocrítico que sabía que no estaba rindiendo a la altura de lo que merece este club. Después las cosas se revirtieron y estoy muy feliz”.

El peruano es un poco el fiel reflejo de la viva imagen que es el hincha xeneize, empuje, voluntad y actitud. Es más, confesó en otras charlas ser bostero y sobre eso reflexiono: “A Boca lo ven en todas partes, a mi papá siempre le gustó, él me hacía ver los partidos y de chico siempre tuve la ilusión de jugar en un equipo grande como lo es Boca, gracias a Dios se me dio de bastante grande, ja”.

Cuando Juan Román Riquelme lo llamó en 2022 para que pueda sumarse al club Luis no pudo ocultar su emoción y alegría de poder saber que iba a concretar ese sueño que tenía desde muy pequeño, posterior a eso el lateral derecho habló sobre su relación con el presidente: “Muy bien, siempre muy buena y de respeto, desde que me habló para venir acá. Mi deseo y el de él era que me quede. Agradezco por la oportunidad que me brinda de seguir en este club”, dijo.

Titular indiscutido en el ciclo de Jorge Almiron y ahora en el de Diego Martinez y eso se refleja en sus números con la camiseta xeneize: 120 partidos, 5 goles y 4 títulos. “Creo que todo jugador que viene a Boca quiere títulos, gracias a Dios tengo cuatro, y a todos nos queda aún el sinsabor de la final pasada y para eso tenemos que seguir trabajando para volver a otra final y esta vez ganarla, es el gran anhelo que tenemos todos”, finalizó el peruano.