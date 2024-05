Deportivo Riestra dio otro golpe histórico: superó por 1-0 a San Lorenzo en el Bajo Flores con el prematuro gol de Jonathan Herrera, por la primera fecha de la Liga Profesional 2024.

Herrera abrió el partido a los siete minutos del primer tiempo, aunque con algo de suspenso ya que el VAR revisó un supuesto offside de Gustavo Fernández, quien no habría intervenido en la visión del arquero Gastón Gómez, según la interpretación desde Ezeiza, después de que la pelota rebotara en Jhohan Romaña.

El Ciclón careció de juego y le costó mucho generar situaciones de riesgo, como la que tuvo recién a los 39 minutos con el derechazo apenas alto de Ezequiel Cerutti. El local, en tanto, se mostró muy ordenado cuando no tuvo la pelota, más allá de que perdió intensidad después del cuarto de hora.

En el segundo tiempo San Lorenzo mandó a Adam Bareiro y Sebastián Blanco (sumó sus primeros minutos después de una larga recuperación por lesión en esta segunda etapa) a la cancha con voluntarismo puro. Pero Nicolás Dematei, Alan Barrionuevo y Fernández fueron los que realmente pudieron haber ampliado la ventaja en el marcador.

🇦🇷📊 Leandro Romagnoli como DT de San Lorenzo:

➖ 0-0 vs. Central Cordoba

❌ 0-1 vs. Liverpool

✅ 2-0 vs. Independiente del Valle

❌ 0-1 vs. Deportivo Riestra pic.twitter.com/apZ7lsva4D

— JS (@juegosimple__) May 12, 2024