El mundo Boca tiene el enfoque puesto en la participación en la Copa Sudamericana y en el próximo compromiso ante Fortaleza. Pero aún así la dirigencia ya está tanteando el mercado de pases, con el objetivo de reforzar el plantel para el segundo semestre.

En este caso, Juan Román Riquelme tiene en carpeta a un ex jugador del Real Madrid que también tiene paso por el futbol argentino: James Rodríguez. El actual futbolista del Sao Paulo no se encuentra cómodo en Brasil y no cuenta con la continuidad que deseaba, por lo cual se encuentra en busca de un nuevo destino.

El futbolista, que pasó por Banfield en el comienzo de su carrera, tan solo jugó 265 minutos, en los que marcó un gol y aportó una asistencia, con tan solo 8 partidos. A su 32 años, tras su paso por la elite mundial, no estaría en su mejor momento en el Brasileirao.

Cabe destacar que sus representantes lo ofrecen a distintos equipos y hasta lo relacionaron con el Alianza Lima de Perú. Un dato no menor es el sueldo del jugador, el cual alcanza los 290 mil dólares, una suma abultada para lo que es el futbol argentino.