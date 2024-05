Para almacenar tus envases de plástico sin que ocupen espacio de más en tu cocina, tomá nota de los siguientes siete consejos útiles.

Verificá lo que tenés: empezá por sacar los tuppers y tapas que estén guardados y luego verificá si todos tienen tapa.

Tirá los que ya no sirvan: muchas veces se suelen guardar algunos que ya están aplastados, quemados o rotos, pero para poder ganar un poco más de espacio deshacete de todos los que ya no estén en buenas condiciones y no puedan cumplir con su labor de manera correcta.

Fuente: Nexofin