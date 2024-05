Esta noche, desde las 20:30 horas, el Inter Miami disputará el clásico de Florida ante Orlando City en condición de visitante por la fecha 13 de la Major League Soccer, pero con la noticia menos esperada: no jugará Lionel Messi.

Después de la patada que recibió en el último duelo, que terminó en victoria 3-2 ante Montreal y donde el Diez se quejó de una reglamentación de la liga estadounidense, Messi tuvo que entrenarse diferenciado durante toda la semana por una molestia, a pesar de que terminó de jugar aquel encuentro con normalidad.

Gameday in the 407 🗣️#ORLvMIA | 7:30PM ET | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/p3jH0Z2NIy pic.twitter.com/MVofShatdt

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 15, 2024