El empate de Boca anoche por la Copa Sudamericana no solo lo puso al límite en el grupo, también le dejó tres lesionados al técnico Diego Martínez.

Se fueron cayendo soldados ante Fortaleza en el transcurso del partido en la Bombonera: Nicolás Figal, Cristian Medina y Pol Fernández. Y los brasileños le arrebataron el triunfo al Xeneize sobre el final y defendieron el liderato.

La jugada analizada hasta el hartazgo este jueves es el empate de Fortaleza en tiempo cumplido, facilitado por la mala lectura de los defensores en un córner a favor y el contraataque posterior.

🗣️ Diego #Martínez tras el empate ante Fortaleza: “Yo soy el gran responsable de haber perdido dos puntos hoy en casa”. pic.twitter.com/T6pI8VIGRr — La Número 12 (@lanumero12comar) May 16, 2024

En conferencia de prensa, Martínez asumió toda la culpa: “Soy el responsable de la última jugada. Las modificaciones de Fortaleza no nos incomodaban. Pero tengo que tener la cabeza fría. No estabamos mal en la última jugada pero tenía que dar algo más yo. Soy el culpable de no haber ganado en casa”.

Las nuevas lesiones en Boca

Nicolás Figal: desgarro en el sóleo. El polifuncional defensor se pierde lo que resta del semestre.

Cristian Medina: contusión pulmonar. El volante deberá realizar 48 horas de reposo y después de ese período repetir los estudios médico.

Pol Fernández: salió por prevención por una contractura en el posterior.

En las próximas horas se sabrá si el técnico se decide por más rotaciones para la segunda fecha de la liga, cuando Boca visite a Central Córdoba en Santiago del Estero.