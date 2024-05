Carlos Tevez dio su último discurso como técnico de Independiente este domingo después del empate ante Platense. “Me voy conforme con mi trabajo”, sentenció.

En Vicente López, el entrenador rompió el silencio en conferencia de prensa: “Primero y principal, quiero agradecer a la dirigencia, al club Independiente por haber confiado en mí. Para mí es un día triste porque dejo a los muchachos, y creo que es algo que me duele”.

El viernes pasado, Tevez le comunicó a los dirigentes que no iba a seguir en el puesto tras la segunda fecha de la Liga Profesional.

“También quiero agradecer el apoyo incondicional de los jugadores, de toda la gente que trabaja en Independiente, de los utileros, no me quiero olvidar de ninguno, porque la verdad que no era fácil para lo que me trajeron… me trajeron para salvar a Independiente en un momento muy difícil. Lo hicimos en ese campeonato que estuvimos a un gol de clasificar. Quisimos llevar al club a otro paso y no pudimos”, prosiguió el Apache.

Tevez analizó su ciclo en el Rojo: “Pero me voy conforme con mi trabajo, lo hicimos muy bien. Le agradezco a Hugo Tocalli por el trabajo y la confianza. El trabajo que hicimos con los juveniles, Independiente tiene cuatro o cinco en Primera que les falta poco para continuar su carrera”.

Y cerró con un agradecimiento a los hinchas: “Por último, agradecer al hincha por el respeto. Ellos saben que el momento no era fácil ni para ellos ni para mí, pero juntos salimos de esa situación muy difícil. Me sentí muy bien y muy cómodo. Gracias a todos y buenas tardes”.