Alexis Mac Allister volvió a ser protagonista en el Liverpool y este domingo se destacó en la victoria 2-0 de local ante el Wolverhampton por la última fecha de la Premier League, en un marco emotivo porque fue el último partido que dirigió Jürgen Klopp en el club. El equipo rojo logró un merecido triunfo en Anfield y el volante de la selección argentina primero sufrió el rigor de un rival y luego abrió el marcador.

A los 26 minutos Alexis fue a disputar una pelota con Nélson Semedo, quien le aplicó un tremendo planchazo. El VAR revisó la jugada y el árbitro Chris Kavanagh fue a ver la jugada en el monitor y luego expulsó al volante portugués.

RED CARD! 🟥

After a VAR check Semedo is sent off for a challenge on Mac Allister! pic.twitter.com/WjUvgUlzuS

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 19, 2024