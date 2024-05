Marco Reus se despidió este sábado de Dortmund: el delantero alemán jugó su último partido ante su gente en el cierre de la Bundesliga 2023/24.

La leyenda del BVB le invitó cervezas a los 80.000 espectadores que estuvieron presentes en el Signal Iduna Park, uno de los estadios más grandes y calientes de toda Europa.

“¡Gracias por todo! La cerveza de despedida va por mi cuenta. Su Marco”, dice el cartel del bar.

FREE DRINKS FOR EVERYONE! 🍻 #BVB legend Marco Reus invited all 80,000 Borussia Dortmund fans for a beer today. What a guy. What a gesture. @woodyinho 👏🏼 ⚫️🟡@Sky_Marlon89 @SkySportDE pic.twitter.com/ExQoKZVRnH

— Patrick Berger (@berger_pj) May 18, 2024