El brasileño Lucas Paquetá se encuentra envuelto en un nuevo escándalo por apuestas deportivas en la Premier League. El hecho disparó declaraciones cruzadas desde ambos bandos.

El mediocampista del West Ham es investigado por la FA (The Football Association en inglés) por una violación al reglamento de apuestas deportivas.

Bajo la lupa están las amarillas que recibió Paqueta en cuatro partidos de los Hammers de la temporada 2022/23: Leicester City, Aston Villa, Leeds United y Bournemouth.

En una parte del comunicado de la FA se explica: “Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia en estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar las apuestas para que una o más personas se beneficien de las apuestas”.

Y sigue: “El jugador tiene hasta el 3 de junio de 2024 para dar respuesta a estos cargos, sujeto a cualquier solicitud de prórroga de este plazo”.

La respuesta del jugador no se hizo esperar: “Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido”.

“Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpuiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”, escribió en sus redes sociales.

Paquetá, convocado en Brasil para la Copa América de Estados Unidos, ha sido relacionado en el último tiempo con el Manchester City de Pep Guardiola. Pero ahora habrá que esperar el resultado del caso ya que las penas van desde los seis meses a ser prohibido de por vida.

El caso reciente de Sandro Tonali

El mediocampista admitió haber apostado durante su etapa en el Milan mientras jugaba en el club y debido a esto cumple la pena de 10 meses sin jugar, además de otros ocho meses bajo “penas alternativas”.